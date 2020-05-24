رياضة | رئيس الزمالك: عودة الدوري مستحيلة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك: عودة الدوري مستحيلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، انه من المستحيل استئناف النشاط الكروي في مصر خلال الفترة المقبلة نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد وزيادة عدد الاصابات.

وقال فى تصريحاته عبر قناة الزمالك: " الدورى المصرى لن يعود هذا الموسم، لا أقول ذلك لكى لا يحصل الأهلى على اللقب، بل من أجل حماية وسلامة الجميع".

واضاف مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن" وتابع: "جميعنا رأينا ما حدث لـ شعبان عبد الوهاب نجم الزمالك الذى أصيب بـ كورونا، وكذلك ما حدث فى دجلة، وهناك أيضا أحد لاعبى السباحة فى الأهلى، فكيف سيعود الدورى".

وأكمل مازحا "إذا عاد الدورى وتدخل أحد المدافعين على مهاجم، سيقول له الأخير أنه مصاب بـ كورونا ووقتها سيهرب المدافع ويسجل المهاجم".