رياضة | فيروس كورونا يضرب لاعبا جديدا في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يضرب لاعبا جديدا في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض لاعب جديد داخل الدوري الإنجليزي الممتاز للإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية وذلك بعد إعلان نادي بورنموث عن إصابة أحد لاعبيه.

وجاء إعلان فريق بورنموث خلال الجولة الثانية من التحاليل التي يقوم بها الفريق الحالي، ولم يعلن الفريق اسم اللاعب. حتى الآن، ولكن أكد النادي بأن سوف يتم عزله لمدة أسبوع قيل إجراؤه الفحوصات مرة أخرى.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أعلن عن استئناف بطولة الدوري الإنجليزي خلال منتصف شهر يونيو القادم.

ويحتل فريق بورنموث المركز الـ18 بجدول ترتيب البريمرليج برصيد 27 نقطة، ويعد من أكثر الأندية المهددة بالهبوط إلى التشامبيونشيب في الموسم المقبل.

يذكر أن رابطة البريميرليج قد أعلنت بالأمس عن وجود حالتي إصابة بفيروس كورونا في ناديين مختلفين.