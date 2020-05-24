رياضة | كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الصفاقسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الصفاقسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك موقفه من التعاقد مع واحد من نجوم نادي الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الصفاقسي
وأظهر نادي الزمالك منذ فترة رغبة في التعاقد مع حمزة المثلوثي نجم نادي الصفاقسي في الصيف القادم.
وأكد كارتيرون إلى إدارة الزمالك أنه مصمم على ضم المثلوثي في الصيف لأنه سيفيد الفريق بشكل كبير جدا في الموسم القادم.
وبدأ الزمالك بالفعل المفاوضات مع حمزة المثلوثي في الفترة الماضية لإقناعه بالانضمام إلى الفريق الأبيض في نهاية الموسم الجاري.
ولن تكون مهمة نادي الزمالك لضم حمزة المثلوثي في الصيف سهله حيث ترغب العديد من الأندية الأخرى في ضمه أبرزها نادي الترجي التونسي.
حقيقة مفاوضات الزمالك مع أزارو
وفي سياق متصل، تحدث جون إدوارد، وكيل أعمال المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف الاتفاق السعودي عن حقيقة وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك مع اللاعب لضمه في الموسم المقبل.
وأكد جون إدوارد، في تصريحات لوسائل الإعلام المغربية، أن جميع الأخبار المتعلقة باقتراب أزارو من الانضمام للزمالك أو وجود مفاوضات معه نكتة كبيرة.
ونفى وكيل أزارو، لوسائل الإعلام دخول اللاعب في مفاوضات مع الزمالك، بعدما انتشرت أخبار كثيرة فى الأيام الماضية، عن رغبة الزمالك فى التعاقد مع أزارو.
وترددت أنباء قوية عن رحيل اللاعب للقلعة البيضاء فى ظل معرفة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لقدرات اللاعب المميزة وتدريبه له مسبقا وتألقه معه.