رياضة | ريال مدريد يعرض على دورتموند 7 لاعبين مقابل هالاند

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعرض على دورتموند 7 لاعبين مقابل هالاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، خلال الفترة المقبلة.

صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزية، فإن ريال مدريد عرض العديد من اللاعبين على طاولة بوروسيا دورتموند، من أجل ضم هولاند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

وتابعت الصحيفة، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، يرغب في ضم هالاند، كبديل لمواطنه كريم بنزيما والذي تقدم في السن.

وأشارت الصحيفة، أن ريال مدريد حدد قائمة بها 7 لاعبين على إدارة دورتموند، بسبب عدم قدرة النادي المادية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبه التي يعاني منها الفريق بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومن الأسماء التي تم عرضها لضم هالاند، لوكاس فاسكيز وماريانو دياز وإبراهيم دياز وخاميس رودريجيز، بالإضافة إلى داني سيبايوس المعار إلى آرسنال.