رياضة | صراع انجليزي علي موهبة الريال

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع انجليزي علي موهبة الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت العديد من التقارير الصحفية دخول عدد من الاندية الانجليزية في منافية علي ضم لاعب ريال مدريد، الشاب أوسكار رودريجيز المعار لليجانيس خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن ناديي وولفرهامبتون واندرز الإنجليزي، ولاتسيو الإيطالي، يرغبان في الحصول على اللاعب.

الجدير بالذكر أوسكار رودريجيز صاحب ال 21 عاما يجيد اللعب كصانع ألعاب متأخر، أو لاعب وسط أيسر، وفي هذا الموسم مع ليجانيس، شارك اللاعب في 28 مباراة، تمكن من تسجيل سبعة أهداف، وصنع هدفين.