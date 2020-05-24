رياضة | المقاولون يكشف حقيقة توقيع نجم الفريق للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاولون يكشف حقيقة توقيع نجم الفريق للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكد محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب ،ان النادي الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع النادي من أجل الحصول على خدمات طاهر محمد طاهر لاعب الفريق .

وقال فتحي في تصريحات صحفية :" أن النادي الأهلي إذا اراد الحصول على طاهر محمد طاهر سيسلك الطرق الشرعية من أجل الحصول على خدمات اللاعب ،وهذه عادات وقيم هذا النادي ومسئوليه".

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واضاف:" لم أتلق اي اتصالات من النادي الأهلي للحصول على خدمات طاهر من أي نادي داخل مصر ،وطاهر مازال عقده ساري مع ذئاب الجبل ".

وواصل:" اللاعب ملتزم في تدريباته مع نادي المقاولون العرب ،لديه حلم بخوض تجربة احترافية ،وإدارة النادي ترغب في ذلك ،وسنعمل على تسويقه خارجيا خلال الفترة المقبلة".

واستكمل:" ماتردد خلال الأيام القليلة الماضية ،عن توقيع طاهر محمد طاهر ،للنادي الأهلي كلام وكلاء ولا أساس له من الصحة على الإطلاق ،ونامل أن بتحري الجميع الدقة فيما يكتب".