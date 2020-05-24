رياضة | الأهلي يجهز مفاجأة سعيدة للمعارين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يجهز مفاجأة سعيدة للمعارين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يجهز النادي الأهلي مفاجأة سارة للاعبي الفريق المعارين في الفترة القبلة بشأن مستقبلهم مع الفريق.
الأهلي يجهز مفاجأة سعيدة للمعارين
وكانت إدارة الأهلي قد حولت ملف المعارين إلى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء ليحسمه بنفسه ويختار من سيعود ومن سيرحل.
واستقر فايلر حتى الآن على عودة ثلاثة لاعبين من معاري الأهلي إلى الفريق عقب انتهاء إعارتهم بنهاية الموسم الجاري.
وأخبر فايلر إدارة الأهلي بعودة كل من أكرم توفيق لاعب وسط الفريق المعار إلى الجونة ومحمد شريف جناح الفريق المعار إلى إنبي وعمار حمدي نجم الفريق المعار إلى طلائع الجيش
وسيدرس رينيه فايلر موقف باقي معارين الأهلي في الفترة القادم لحسم مستقبلهم هم الآخرين خلال الساعات القليلة القادمة.
الأهلي يحدد مبلغ بيع وليد أزارو
وفي سياق منفصل، حدد النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية مطالبه للموافقة على بيع واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
واستقر مسئولو القلعة الحمراء في الفترة الماضية على بيع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والمعار لصفوف نادي الاتفاق السعودي في الصيف القادم.
وجاء قرار الأهلي ببيع أزارو بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي أكد أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب في الموسم القادم.
واشترط النادي الأهلي الحصول على مبلغ 3 مليون دولار من أي نادي يرغب في ضم وليد أزارو في الصيف القادم.
يذكر أن نادي الاتفاق أكد منذ فترة رسميا أنه لا ينوي شراء عقد أزارو بشكل نهائي عقب انتهاء إعارته مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.
ويملك وليد أزارو العديد من العروض سواء من الدوري التركي أو الدوري المغربي لضمه في الصيف القادم.