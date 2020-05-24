رياضة | الأهلي يجهز مفاجأة سعيدة للمعارين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يجهز مفاجأة سعيدة للمعارين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز النادي الأهلي مفاجأة سارة للاعبي الفريق المعارين في الفترة القبلة بشأن مستقبلهم مع الفريق.

الأهلي يجهز مفاجأة سعيدة للمعارين

وكانت إدارة الأهلي قد حولت ملف المعارين إلى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء ليحسمه بنفسه ويختار من سيعود ومن سيرحل.

واستقر فايلر حتى الآن على عودة ثلاثة لاعبين من معاري الأهلي إلى الفريق عقب انتهاء إعارتهم بنهاية الموسم الجاري.

وأخبر فايلر إدارة الأهلي بعودة كل من أكرم توفيق لاعب وسط الفريق المعار إلى الجونة ومحمد شريف جناح الفريق المعار إلى إنبي وعمار حمدي نجم الفريق المعار إلى طلائع الجيش

وسيدرس رينيه فايلر موقف باقي معارين الأهلي في الفترة القادم لحسم مستقبلهم هم الآخرين خلال الساعات القليلة القادمة.

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