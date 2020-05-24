رياضة | صراع السيتي مع ريال مدريد وبرشلونة ينتقل للدوري الألماني

يزاحم نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، أندية كبرى بهدف التعاقد مع موهبة كبيرة في أوروبا يتصارع عليها كل من ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

ويأمل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي للعودة من أجل المنافسة على لقب البريميرليج في الموسم القادم بعد خسارته بشكل كبير هذا الموسم وابتعاده عن ليفربول صاحب الصدارة بفارق 25 نقطة.

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وطلب جوارديولا التعاقد مع كاي هافيرتز لاعب فريق بايرن ليفركوزن الألماني هذا الصيف وذلك تحسبا لاحتمالية رحيل ليروى ساني إلى فريق بايرن ميونيخ.

وكان فريقي ريال مدريد وبرشلونه قد بدأ التواصل مع إدارة بايرن ليفركوزن في الفترة الأخيرة من أجل معرفة سعر بيع هافيرتز هذا الميركاتو.

الجدير بالذكر أن كاي هافيرتز يعد من أبرز المواهب في المانيا خلال المواسم الماضية، حيث ظهر مع فريق بايرن ليفركوزن بشكل مميز في الموسمين الماضي والجاري.