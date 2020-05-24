رياضة | برشلونة على بعد خطوة من ضم "لاوتارو"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة على بعد خطوة من ضم "لاوتارو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة اقترب بشدة من التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت التقارير الاسبانية أن الاتفاق من حيث المبدأ بين إدارة نادى البارسا و المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة قد تم ويعمل جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني ونظيره إنتر ميلان الإيطالي على إغلاق الصفقة وهو مبلغ مالي بإضافة الي لاعبين من نادي برشلونة.

وأضافت التقارير أن الاعلان الرسمي لصفقة المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي وانضمامه لصفوف نادي برشلونة الاسباني ستكون قبل يوم 30 يونيو المقبل.

يستبعد نادي إنتر ميلان الإيطالي دخول راكيتيتش وفيدال في العملية وسيكون الباب مفتوح امام رافينيا، سيميدو، أومتيتي وفيربو، للدخول في الصفقة.