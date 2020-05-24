رياضة | مفاجأة.. هيدرسفيلد يحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. هيدرسفيلد يحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول النادي الأهلي منذ فترة شراء عقد رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بشكل نهائي.

مفاجأة.. هيدرسفيلد يحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للأهلي

وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع الأهلي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ولكن لازال النادي يحتاج إلى خدماته في الموسم القادم خاصة أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق طلب شراء عقده بشكل نهائي ليستمر مع الأحمر لأطول وقت ممكن.

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كما أكد نادي هيدرسفيلد أنه لا يمانع في بيع رمضان صبحي بشكل نهائي في الصيف القادم ولكن وضع شرط لهذا الأمر.

واشترط نادي هيدرسفيلد تاون الحصول على مبلغ 6 مليون دولار للموافقة على بيع عقد رمضان صبحي بشكل نهائي قي الصيف.

ويحاول الأهلي في الفترة الحالية التفاوض مع هيدرسفيلد لمحاولة تخفيض المبلغ قليلا لإتمام الصفقة في أقرب وقت.