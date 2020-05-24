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الامارات | إنييستا يكشف عن إصابته بالاكتئاب قبل فوزه بكأس العالم مع إسبانيا

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أحمد طارق-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نجم السابق، أندريس إنييستا، الفائز مع المنتخب الإسباني بكأس العالم، عن إصابته بالاكتئاب في الفترة التي سبقت مونديال 2010 في جنوب إفريقيا.

وقال إنييستا لصحيفة "بيلد آم سونتاغ" الألمانية، إن الهدف الذي سجله في الوقت بدل الضائع أمام المنتخب الهولندي في نهائي بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا كان بداية التحسن.

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وأضاف أن وفاة صديقه في 2009 كان السبب في مرضه، وأوضح إنييستا أنه كان من الجيد للغاية الحصول على مساعدة وعلاج متخصص.

وأكد النجم الإسباني، أن هذه المرحلة أصبحت جزء من الماضي، مضيفاً: "مرحلة جعلتني شخص أقوى وأفضل، اليوم أشعر أنني أتمتع بالامتياز ولدي عائلة رائعة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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