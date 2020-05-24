الامارات | تصريح مثير لمرتضى منصور عن فيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مثير لمرتضى منصور عن فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور أن استئناف الدوري المحلي لن يحدث بسبب أزمة فيروس كورونا.
وقال منصور في تصريح مثير على قناة الزمالك، إن اللاعبين سيستغلون الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، موضحاً: "المهاجم عندما يمتلك الكرة سيقول للمدافع إنه مصاب بالفيروس، لذلك سيخاف المدافع، ويسمح للمهاجم بإحراز الأهداف"
وأضاف: "الدوري لن يعود على مسؤوليتي بسبب ضيق الوقت لتجهيز اللاعبين، وتأثير ذلك على الموسم المقبل".
وأشار إلى أنه تم الاستقرار على تمديد عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مع الفريق.
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