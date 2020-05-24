اخبار الرياضه

الامارات | تصريح مثير لمرتضى منصور عن فيروس كورونا

0 نشر
أحمد طارق-دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مثير لمرتضى منصور عن فيروس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور أن استئناف الدوري المحلي لن يحدث بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال منصور في تصريح مثير على قناة الزمالك، إن اللاعبين سيستغلون الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، موضحاً: "المهاجم عندما يمتلك الكرة سيقول للمدافع إنه مصاب بالفيروس، لذلك سيخاف المدافع، ويسمح للمهاجم بإحراز الأهداف"

وأضاف: "الدوري لن يعود على مسؤوليتي بسبب ضيق الوقت لتجهيز اللاعبين، وتأثير ذلك على الموسم المقبل".

Advertisements

وأشار إلى أنه تم الاستقرار على تمديد عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مع الفريق.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تصريح مثير لمرتضى منصور عن فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا