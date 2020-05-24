شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: جهزنا ملف كامل بشأن نادي القرن.. ولسنا في «خناقة» مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه جهز ملف كامل بخصوص «نادي القرن»، وسيتم الاستعانة بخبير اللوائح محمد فضل الله ومحمد بيومي من أجل تقديم هذا الملف للاتحاد الأفريقي «كاف».

وأضاف «منصور» خلال تصريحات ببرنامج «زملكاوي» الذي يقدمه طارق يحيى على قناة النادي: «أحترم الأهلي وجماهيره، ولكن الزمالك له حق في نادي القرن، ولن ينتازل عنه، لأن الزمالك وقتها حصد 9 بطولات والأهلي 7».

وأكد «منصور» أنه يدافع عن حق الزمالك في قضية نادي القرن، ويطالب بمراجعة المعايير الخاصة بمنحه اللقب.

وتابع: «قضية نادي القرن ليست قضيتي، ولكن قضية النادي. أطالب الأخوة في الأهلي بالهدوء، حرصًا على علاقاتنا الودية، خاصة أن الزمالك ليس في خناقة مع الأهلي، ولكننا ندافع عن حق نادينا. الأهلي نادي عريق، وأطالب صانعي الفتنة بالهدوء».

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة «نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات».

Advertisements