شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح لبطل «بـ100 وش»: قلبي وأهل بيتي كلهم غضبانين عليك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاجأ النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مصطفى درويش، بطل مسلسل «بـ100 وش» برسالة طريفة، وذلك بعد الحلقة الأخيرة من أحداث المسلسل.

وبدأت الحلقة الأخيرة من مسلسل «بـ100 وش»، الذي يتناول حياة عصابة للنصب بقيادة سكر وعمر، بتنفيذ عملية باسم الأمير (لؤي عمران)، بعدما انتحل سباعي (شريف الدسوقي) ورضوى (زينب غريب) شخصيات الورثة بالتعاون مع سكر (نيللى كريم)، للحصول على 800 مليون جنيه، وبالفعل نجحت العملية.

وقامت العصابة بتحويل الأموال إلى أسامة عطوة، لتحويلها إلى سويسرا. بينما قامت مباحث الأموال العامة بالتحقيق مع نجلاء (دنيا ماهر)، حتى اعترفت على باقي أفراد العصابة.

في حين تزوج حمادة (إسلام إبراهيم) نادية، شقيقة سكر، أثناء ركوب العصابة الطائرة المتجه إلى سويسرا، حتى تفاجأ عمر (آسر ياسين)، بعدم وجود فتحى (مصطفى درويش)، الذي قام بخيانة العصابة مع أسامة عطوة، والحصول على 300 مليون جنيه، وتم القبض على سامح (محمد عبدالعظيم) أثناء هروبه إلى بلد أفريقية وشهدت الحلقة هروب العصابة إلى سويسرا، ولكن بدون أموال مما دفعهم إلى العمل بشوارع البلاد.

ونشر «درويش» صورة له عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، وأرفقها بتعليق: «أنا فتحي بتاع زمان أنا شبح العالم بحبكم يا عصابتي»، ليعلق «صلاح»: «قلبي وأهل بيتي كلهم غضبانين عليك».