شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: دوري «كورونا» لن يعود.. واتفقنا على تجديد تعاقد «كارتيرون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم لن تعود، بسبب أزمة كورونا.

وأضاف «منصور» خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه طارق يحيى بقناة الزمالك: «دوري كورونا لن يعود على مسؤوليتي، بسبب ضيق الوقت في تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، وبالتالي متي سيبدأ الدوري الجديد».

من ناحية أخرى، أكد مرتضى منصور أن أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة النادي، وأمير مرتضى، المشرف على فريق الكرة، عقدوا جلسة مع كارتيرون المدير الفني، تم خلالها الاتفاق على تجديد تعاقد المدرب، وخلال أسبوع سيتم الانتهاء بشكل رسمي من هذا الملف.