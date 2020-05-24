شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: نجهز لاستاد عالمي يليق بنادي الزمالك.. وصفقتان «مفاجأة» في الطريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه سيتم إنشاء استاد خاص بالقلعة البيضاء، وفرع النادي جديد للنادي في مدينة ٦ أكتوبر.

وأضاف «منصور» خلال تصريحاته ببرنامج «زملكاوي»، الذي يقدمه طارق يحيى على قناة الزمالك: «نجهز لإنشاء استاد عالمي في 6 أكتوبر يليق نادي الزمالك».

وكشف مرتضى منصور عن أنه هناك صفقتين «مفاجأة» لجماهير نادي الزمالك، يتم التفاوض معهم حاليًا.

وأكد رئيس الزمالك أن النادي لم يتفاوض لضم وليد أزاروا وباهر المحمدي كما يردد البعض، مشيرًا إلى أن أحمد رفعت سيعود للنادي بعد إنتهاء إعارته للاتحاد السكندري، ومعه أحمد فتوح لاعب الفريق المعار لسموحة.

وأشار إلى أن رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار للاتحاد سيتم بيعه، وإذا لم يتم وصول عروض له سيعود للزمالك.