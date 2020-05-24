شكرا لقرائتكم الزمالك يطبع "نادي القرن الحقيقي" على كارنيهات الأعضاء الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادي الزمالك وضع شعار "نادي القرن الحقيقي" على كارنيهات عضوية النادي وذلك بعد وضع اللمسات النهائية علي ملف نادي القرن الذي سيتم ارساله الي المحكمة الرياضية الدولية للحصول علي لقب القرن الذي منحه الاتحاد الافريقي للاهلي عام 2000 ، وذلك بعدما رفعت الإدارة لافته على أبواب النادي مدون عليها " الزمالك نادي القرن الحقيقي"



خالد الغندور

ونشر خالد الغندور عبر صفحته الرسمية صورة مقترحة لكارنيه الزمالك الجديد، قبل طباعته وتوزيعه على أعضاء النادى، وتتسلم لجنة نادي القرن خلال أيام نص الشكوي من المحامي البرتغالي التي سيتم تقديمها الي المحكمة الرياضية الدولية ضد الاتحاد الافريقي للمطالبة بالحصول علي لقب نادي القرن