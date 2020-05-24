شكرا لقرائتكم بـ"الجلابية".. قفشة يظهر مع والده وشقيقه لتهنئة المسلمين بعيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ محمد مجدى قفشة صانع ألعاب الأهلى ، الامة الأسلامية بحلول عيد الفطر المبارك حيث نشر صورته برفقة والده وشقيقه صباح العيد مرتدياً "الجلابية" وعلق قائلا : "كل سنه وأنتم طيبين وعيدسعيدعليكم وعلى الأمه الإسلامية"، وانضم "قفشة" إلى قائمة لاعبى الأحمر التى قامت بجلسة وقاية تحت إشراف أخصائى مساج والمعروفة بجلسة "الفوطة النارية"، وسبق وخضع لها أيضا كل من حمدى فتحى وحسين الشحات لاعبا فريق الأهلى ومحمد فاروق مهاجم فريق بيراميدز ومحمد طلعت لاعب سموحة وتفيد هذه الجلسات اللاعبين فى إراحة بعض عضلات الجسم و الوقاية من بعض الفيروسات فى ظل توقف النشاط الرياضى منذ فترة طويلة بسبب انتشار فيروس كيورونا المستجد الذى انتشر على مستوى العالم لذلك يقوم اللاعبين ببعض التدريبات فى المنزل للحفاظ على اللياقة البدنية لديهم استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى.

وكشف أخصائى المساج لـ"الخليج 365"، أنه يوجد بعض التدريبات أو الجلسات لعملية الوقاية ضد الفيروسات والميكروبات عقب انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحاأنه يوجد بعض الجلسات مثل الفوطة النارية ونوعيات الزيوت المستخدمة التى تعمل تحت درجات حرارة عالية ومن خلالها تقوم بتطهير الجسم ووقايته من الميكروبات والفيروسات ومن الممكن عملها فى المنزل بطريقة صحية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه لابد من توفير الأجهزة الطبية فى الأندية للمساهمة فى نشر الوعى والتواجد فى المستشفيات لمساعدة زملائهم فى ظل الظروف الذى يمر بها العالم من فيروس كورونا المستجد وأضاف أخصائى المساج أنه لابد من عمل بعض الفيديوهات ونشرها خلال المرحلة المقبلة لتوعية الأشخاص و معرفة طريقة عمل بعض الجلسات للوقاية من فيروس كورونا.