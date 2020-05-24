شكرا لقرائتكم بالجلباب المغربى.. وليد أزارو يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي، متابعيه عى موقع انستجرام بعيد فطر المبارك، ونشر أزارو صورته بالجلباب المغربي وعلق عليها " تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم وجعل الله لكم العيد فرحة وسعادة وأنتم في أحسن حال"، واستقرت إدارة النادي الاهلي على تحويل مبلغ 50 ألف دولار لنادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي في غضون الأيام القليلة المقبلة تمثل نسبة الـ20 % من صفقة إعارة أزارو لنادي الأتفاق السعودي ، وأتفق مسئولو القلعة الحمراء مع نظراؤهم في النادي المغربي على تحويل المبلغ المطلوب عقب إجازة عيد الفطر المبارك بعدما أعترف الاهلي لنظيره الدفاع أن الأخير يحق له 50 ألف دولار من قيمة إعارة أزارو للأتفاق السعودي حيث رحل اللاعب المغربي في يناير الماضي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة مقابل 200 ألف دولار حصل الاهلي على 100 ألف دولار منهم على أن يحصل على المبلغ المُتبقي بعد أيام.



وليد أزارو

وأجرى مسئولو النادى الأهلى اتصالاً بنظرائهم فى الدفاع الحسنى الجديدى المغربى، أكدوا لهم أنهم بصدد دفع نسبة الـ20 % الخاصة بإعارة وليد أزارو من الأهلى للاتفاق السعودى، وأكدت إدارة القلعة الحمراء لنظيرتها فى النادى المغربى أنها بصدد إرسال النسبة والتى تمثل 50 ألف دولار تقريباً فى غضون الأيام القليلة المقبلة.

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وأعلن الأهلى أن نسبة الـ20 % موجودة فى عقد شراء وليد آزارو من الدفاع الحسنى الجديدى قبل عدة مواسم، لذا فإن تسديدها واجب وسيتم فى غضون أيام، موضحاً أن تجميد النشاط الرياضى جراء "جائحة" كورونا هو السبب فى التأخير، لا سيما أن الاتفاق السعودى لم يُسدد قيمة استعارة اللاعب من الأهلى فى يناير الماضى لمدة ستة أشهر.

وكان الدفاع الحسنى قد طلب من الأهلى الحصول على نسبة ٢٠ ٪ من نسبة إعارة وليد أزارو للسعودية، وفقا للبند الخامس فى عقد انتقال اللاعب من النادى المغربى للأهلى قبل عدة مواسم ، وانتقل أزارو صاحب الـ24 عامًا إلى الأهلى فى صيف 2017 قادمًا من فريق الدفاع الحسنى الجديدى فى صفقة قدرت ما يقرب من مليون و400 ألف دولار.

واستطاع المهاجم المغربى على الصعيد الفردى أن يحصل على لقب هداف الدورى المصرى برصيد 18 هدفا فى موسم (2017 – 2018)، كما حصل على ثلاثة ألقاب محلية بواقع الدورى المصرى مرتين والسوبر المصرى مرة واحدة.