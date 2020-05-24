شكرا لقرائتكم ديربي الأهلي والزمالك الأقوى بالشرق الأوسط فى آخر استطلاع عربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفاد استطلاع رأي أجرته صحيفة "البيان" بأن أقوى مباريات الديربي في الدوريات العربية، هو ديربي الأهلي والزمالك في مصر.

جاء ذلك عبر حسابيها على "تويتر" و"فيسبوك"، حيث اتفق 36.5 في المئة من المشاركين، على أن ديربي الأهلي والزمالك هو الأقوى عربيا.

بينما حل الديربي التونسي بين الترجي والإفريقي، في المركز الثاني، بنسبة 20 في المئة من الأصوات، ثم المغربي بين الرجاء والوداد في المركز الثالث، برصيد 13.5 في المئة.

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وجاء ديربي الهلال والنصر، والديربي السوداني بين المريخ والهلال، المركز الرابع بنسبة 11.75 %

وجاء ديربي الاتحاد والأهلي، في المركز الخامس، بنسبة 2.5 %