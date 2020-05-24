صور ..كارنيه الزمالك الجديد بشعار نادى القرن الحقيقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادي الزمالك وضع شعار "نادي القرن الحقيقي" على كارنيهات عضوية النادي وذلك بعد وضع اللمسات النهائية علي ملف نادي القرن الذي سيتم إرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية، للحصول على لقب القرن الذي منحه الاتحاد الافريقي للاهلي عام 2000 ، وذلك بعدما رفعت الإدارة لافته على أبواب النادي مدون عليها " الزمالك نادي القرن الحقيقي"
ونشر خالد الغندور عبر صفحته الرسمية صورة مقترحة لكارنيه الزمالك الجديد، قبل طباعته وتوزيعه على أعضاء النادى، وتتسلم لجنة نادي القرن خلال أيام نص الشكوي من المحامي البرتغالي التي سيتم تقديمها الي المحكمة الرياضية الدولية ضد الاتحاد الافريقي للمطالبة بالحصول علي لقب نادي القرن
وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك،قد اكد أنه جهز ملفا كاملا وسيتم الاستعانة بخبيرا اللوائح محمد فضل الله و محمد بيومي من أجل تقديم ملف للكاف فيما يخص نادي القرن، وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة الزمالك أنه يحترم الأهلي وجماهيره ولكن الزمالك له حق فى لقب نادي القرن ولن ينتازل عنه لأنه الزمالك وقتها حصد 9 بطولات والأهلي 7.
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات”.
وشدد مرتضى منصور على أنه عند انتهاء الملف الخاصة بنادي القرن سيتم إرساله للكاف، معلقاً: أطالب الإخوة فى الأهلي بالهدوء حرصا على علاقاتنا الودية خاصة وأن الزمالك ليس في خناقة مع الأهلي ولكننا ندافع عن حق نادينا فى لقب القرن.
وتابع رئيس نادي الزمالك، أن مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم لن تعود قائلا :"دوري الكورونا لن يعود على مسئوليتي بسبب ضيق الوقت فى تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيا".
الزمالك
الغندور
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