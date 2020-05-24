شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..كارنيه الزمالك الجديد بشعار نادى القرن الحقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادي الزمالك وضع شعار "نادي القرن الحقيقي" على كارنيهات عضوية النادي وذلك بعد وضع اللمسات النهائية علي ملف نادي القرن الذي سيتم إرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية، للحصول على لقب القرن الذي منحه الاتحاد الافريقي للاهلي عام 2000 ، وذلك بعدما رفعت الإدارة لافته على أبواب النادي مدون عليها " الزمالك نادي القرن الحقيقي"

ونشر خالد الغندور عبر صفحته الرسمية صورة مقترحة لكارنيه الزمالك الجديد، قبل طباعته وتوزيعه على أعضاء النادى، وتتسلم لجنة نادي القرن خلال أيام نص الشكوي من المحامي البرتغالي التي سيتم تقديمها الي المحكمة الرياضية الدولية ضد الاتحاد الافريقي للمطالبة بالحصول علي لقب نادي القرن