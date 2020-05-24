شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: الزمالك نادى القرن يهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر بطريقة خاصة عبر حسابه على فيس بوك، حيث نشر شعار نادى الزمالك وعلق قائلا: "نادى القرن يهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك"، واستعان طارق يحيى، بفيديو خاص بالإعلامى أحمد شوبير خلال تفديمه لبرنامج سابق، وهو يذكر واقعة حدثت فى أحد المؤتمرات الصحفية لقائمة المهندس محمود طاهر في انتخابات الأهلي الأخيرة، حيث حاول أحد الأشخاص تذكير أعضاء الجمعية العمومية بالمجهودات المضنية التي قدمها مصطفى مراد فهمي المرشح الساق على منصب نائب رئيس النادي، ويؤكد فيه دور الأخير في منح الأهلب لقب نادي القرن الأفريقى.

وقال فى برنامج "زملكاوى" على قناة الزمالك: سنستمر فى قضيتنا ولو كسبها الزمالك سنسترد حقنا وسننظم احتفالات صاخبة، ولو لم نكسب القضية لن نخسر أى شىء وسيبقى الوضع على ما هو عليه، إلا أنه قد يعطى فرصة للنادي الغريم وجماهيره في الشماتة من النادي وهذا لن يهزنا.

ووجه رسالة لجماهير الأهلي: من حقكم تسخروا منا لكن لا تنتقدونا في المطالبة بحقوقنا، لأن هناك أشخاص فرطت في حق النادي ولن نسكت على حق الزمالك وجماهيره، مؤكدا أنه تصلهم ردود أفعال داعمة من الجماهير البيضاء في مختلف الدول العربية.

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وقال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خاطبوه بإزالة شعار الاتحاد الأفريقي من اللافتة الموجودة على أسوار النادى بأنه نادى القرن الحقيقى.

ونفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن يكون الاتحاد الإفريقي قام بتغريم النادي مبلغ 2 مليون دولار جراء وضع اللافتة على أسوار النادي.

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سيتم رفع قضية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حتى يحصل الزمالك على لقب نادي القرن الحقيقي.