شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. فلافيو يغتال أحلام الإسماعيلى فى التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زى النهاردة فى 24 مايو 2009 بالدورى الأمتع، وفى لقاء الفيصل أمام الإسماعيلى موسم 2009-2008، قاد المهاجم الأنجولى أمادو فلافيو الأهلى للتتويج بدرع الدورى، الأهلى تقاسم الصدارة مع الإسماعيلى برصيد 63 نقطة لكل منهما، وتبادل الفريقان الفوز خارج ملعبه بهدف دون رد في مواجهاتهم أثناء الموسم، حيث فاز الأهلي أولا بالإسماعيلية بهدف سجله محمد بركات، ورد الإسماعيلي اعتباره برأسية محمد محسن ابوجريشة بالقاهرة.

وتحت قيادة إسبانية للحكم كارلوس كاربالو، فاز الأهلي بلقب الدوري للعام الخامس على التوالي، وللمرة رقم "34" في تاريخه بهدف دون رد سجله الانجولي أمادو فلافيو من عرضية مواطنه جيلبرتو في الدقيقة الخامسة.

تشكيل الأهلي في المباراة:

الفلسطيني رمزي صالح، شادي محمد عبدالفتاح " كابتن الفريق"، وائل جمعة، أحمد السيد، أحمد صديق، أحمد فتحي، حسام عاشور، المعتز بالله إينو (سيد معوض ق57)، الأنجولي جلبرتو، محمد ابوتريكة (أحمد حسن ق 76)، الأنجولي أمادو فلافيو (محمد طلعت ق86).

تشكيل الإسماعيلى في المباراة:

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محمد صبحى، الموزمبيقي داريو كان، المعتصم سالم (مهاب سعيد ق46)، إبراهيم يحيى، شريف عبدالفضيل، أحمد خيرى (يوسف جمال ق76)، محمد سليمان حمص "كابتن الفريق"، عبدالله السعيد، العراقي مصطفى كريم (النيجيري جون جامبو ق 63)، محمد محسن أبوجريشة.

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.