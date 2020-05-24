شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جمال حمزة يستعيد ذكريات أجمل تعليقات الراحل حمادة إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد جمال حمزة نجم الزمالك الأسبق عبر حسابه على انستجرام ذكريات تعليق الراحل حمادة إمام على أحد أهدافه قائلا: "الله يرحمك ياكابتن حمادة"، ويعد حمادة إمام المولود فى 28 نوفمبر 1942 من أهم رموز نادى الزمالك، وهو ابن الكابتن يحيى الحرية إمام حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر فى فترة الثلاثينات ووالد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق .

إن كان لأحد الفضل فى كتابة تاريخ الزمالك وزيادة شعبيته فى الوطن العربى، وجعله أحد أقطاب الكرة فى مصر، فقد يُدين الأبيض بهذا الفضل لحمادة إمام، ثعلب الكرة المصرية، ابن السابعة عشر عامًا، الذي خطف الأنظار بذكائه ومكره ومهاراته الفنية العالية، وطريقته المثيرة في إحراز الأهداف، ليحدث انقلابًا في الساحرة المُستديرة، بعد أن ظهر في أواخر الخمسينيات.

وانضم حمادة إمام إلى ناشئين الزمالك فى عام 1957، وقد حدث ذلك حينما شاهده على شرف وقرر ضمه للنادى، وقد كان يلعب لمختلف فئات الشباب فى النادى وهو فى سن صغيرة نظراً لموهبته الكبيرة.

وكان حمادة إمام أول لاعب فى مصر يتم إنشاء رابطة جماهيرية باسمه، وقد دخل النجم الكبير كلية الحربية عام 1963 وتخرج منها ضابطاً وترقى حتى وصل إلى رتبة العميد.

انضم حماده إمام لمنتخب مصر الوطني والعسكري وشارك في البطولات الأفريقية والبحر الأبيض والعالم العسكرية، وأصبح له هتاف شهير: "بص شوف .. حماده بيعمل إيه"، بعد أن أحرز هدفين في مرمى عصام عبدالمنعم، حارس الأهلي السابق، بنهائي الدوري عام1965، الذي فاز به الزمالك.

تعتبر أشهر مباريات حمادة إمام فى تاريخه، تلك التى لعبها ضد وست هام يونايتد الإنجليزى فى 1966، حيث تألق ضد بوبى مور وجيف هيرست وتريفور بروكينج وغيرهم من نجوم المنتخب الإنجليزى فى ذلك الوقت ليسجل ثلاثة أهداف من أصل 5 سجلها الزمالك فى ذلك الوقت

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اعتزل حمادة إمام عام 1974 واتجه بعدها للإدارة حيث عمل مديراً للكرة فى الزمالك، وتدرج فى العمل الإدارى حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الجبلاية فى مجلس اللواء الدهشورى حرب.

وبعد اعتزاله اتجه إمام إلى التعليق الكروى، حيث أصبح واحداً من أفضل وأشهر المعلقين فى الوطن العربى على مر التاريخ.

لم يحصل حمادة إمام على أى إنذار فى حياته، كما كانت حياته الخاصة مثلاً يحتذى به، فقد تزوج زوجة من أسرة عريقة هي الدكتورة ماجي الحلواني، عميدة كلية إعلام القاهرة سابقًا.

أنجب حمادة إمام، ولدين، أشرف حماده إمام، وهو طيار بشركة مصر للطيران، فيما قدم للملاعب موهبة فذة أخرى، هي نجله حازم إمام، قائد الزمالك السابق، الذي يعتبر واحدًا من أبرز نجوم منتخب مصر والزمالك وعضو مجلس إدارة الزمالك السابق.

وفى 9 يناير 2016 تلقى عشاق نادى الزمالك صدمة قاسية إثر الإعلان عن وفاة حمادة إمام نجم الزمالك الأسبق.