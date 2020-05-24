شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عائلة عماد متعب تهنئ المصريين بعيد الفطر بقميص الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك عبر حسابه على تويتر بصورة له برفقة زوجته يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة وابنتيه تمارا وسيلين أثناء حضورهم مباراة من المدرجات مرتديات لقميص الأهلى، واستضاف عماد متعب شخصية "فنانيس رمضان" فى منزلهما من أجل إسعاد أطفالهما تمارا وسيلين، والتقطت البنات صورا جميلة مع الشخصية الرمضانية الشهيرة.

وفى وقت سابق، كشف عماد متعب أنه تواصل مع أحمد فتحى بعد اتخاذه قراراً بالرحيل عن الأهلى ليؤكد له الجوكر أنه يتناوب على المشاركة مع محمد هانى فى المباريات، بخلاف أن الأخير يستحق الحصول على فرصة كاملة وهو يرغب فى المشاركة الأساسية، موضحا أن فتحى أكد له أن بيراميدز يرغب فى التعاقد معى 3 سنوات ولكن الأهلى يريد تجديد عقد لمدة موسمين فقط.

وقال عماد متعب خلال تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف مع شوبير" على قناة أون تايم سبورت، أبلغت فتحى بأننى له كنت مكانه لاخترت اللعب فى الأهلى موسمين بدلا من الاعتزال خارجه، لأننى أفضل أن يختار أى لاعب صنع تاريخا فى الأهلى أن يعتزال داخله.

أضاف متعب أنه تواصل مع الثلاثى أحمد فتحى وحسام عاشور وشريف إكرامي، مشيرا إلى أن إكرامى يرى أنه قادر على العطاء لفترة داخ الملعب ويرغب فى المشاركة الأساسية، لذا اختار الرحيل لأنه صعب على لاعب الكرة الجلوس احتياطيا خاصة بعد التلأق.

واستطرد أنه يتمنى اعتزال حسام عاشور داخل الأهلي، خاصة بعد تقدم عرض جيد من النادى له، مشيرا إلى أنه لم يتواصل مع عبد الله السعيد عند توقيعه للزمالك لأنه كان يتواجد وقتها مع التعاون السعودي.

وأوضح عماد متعب نجم الأهلى السابق أنه لم يتلق اتصالات من الزمالك فور رحيله عن الأهلى للانضمام لصفوفه، ولكن دار حديث بينه وبين أمير مرتضى بسبب الصداقة بينهما، مشيرا إلى أنه من الصعب اللعب للزمالك رغم أنه نادى كبير وشرف لأى لاعب ارتداء قميصه، ولكن بالنسبة له الأمر صعبة للغاية ولو فكر فى اللعب لنادى غير الأهلى سيكون خارج مصر.

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وقال متعب :"كان لدى عرضا من الجونة من أجل الانضمام إليه ولكنى اخترت الاعتزال وأعلنت انتهاء مشوارى فى الملاعب بعدها مباشرة، مشيرا إلى أنه تلقى عرضا خليجيا للعب 4 مباريت فقط برقم خيالى بعد العودة من بلجيكا، ولكننى رفضت وأكدت أننى غير جاهز ولو كان هناك لاعبا غيرى لأقدم على تلك الفترة".

شدد على أنه لم يشعر بالضيق وقت مشاركة عمرو جمال على حسابه فى الأهلى وقت إصابته لأنه لم يكن جاهزا، ولكنه كان يشعر بالضيق بشكل عام بسبب عدم المشاركة، مؤكدا أنه يتشرف أن يكون محبوبا من قبل حسن شحاتة أو يعامله مثل ابنه، وقد يكون يعامل أبناء منتخب الشباب جيل 2003 بشكل خاص مثلى أنا وأحمد فتحى وحسنى عبد ربه وعمرو زكي، مشددا على أنه لم يلعب منتخبات منذ تصعيده من قطاع الناشئين وحتى 2011 سوى مع حسن شحاتة فى منتخب الشباب والمنتخب الأول.

أوضح أنه لا يخرج كل طاقته فى التدريب وليس مثل أحمد فتحى أو حسام غالى فى التدريب، مشددا على أن غالى من أكثر اللاعبين اخراجا للطاقات فى التدريب، مشددا على ان غالى لا يعرف التهريج.

شدد على أن بطولة أمم إفريقيا 2008 هى أكثر بطولة قدم فيها مجهود بدنى ولكن التوفيق خانه فى احراز الأهداف بتلك البطولة، حيث لم يسجل ولا هدف، ولكنه لم يجامله نهائيا ومن الصعب أن يقدم على ذلك وكان يعمل بما أبذله من جهد، ولكن الأزمة فى عدم التوفيق باحراز الأهداف.