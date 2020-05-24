شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدير السباحة بالأهلى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ابراهيم الكفراوى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى عن إصابة وائل عزت مدير قطاع السباحة بالنادى الأهلى بفيروس كورونا المستجد، الذى انتشر مؤخراً فى العديد من دول العالم وتسبب فى إيقاف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى، كإجراء احترازى لمنع انتشار الوباء، ودخل وائل عزت إلى العناية المركزة إثر إصابته بالفيروس، وحرص مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب على التواصل هاتفيا مع وائل عزت والتأكيد على دعم النادى له والوقوف بجواره فى هذا الظرف الصعب.

وكتب إبراهيم الكفراوى عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: "اللهم بحق هذه الأيام المباركة المفترجة تشفى أخاً عزيزا لم تلده أمى، وائل عزت، الرجولة والجدعنة والمروة وصاحب صاحبه وسند كل من يحتاج اليه فى وقت الزنقة".

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وتابع "ربنا يشفيك ويعافيك.. أرجو منكم الدعاء من القلب، فإن الدعاء يرد القدر ويرفع البلاء".

على جانب آخر، يُفاضل مسئولو النادي الأهلي ممثلين في لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، بين 4 سير ذاتيه خاصة بلاعبين أجانب من بينهم جاكسون موليكا مهاجم وهداف مازيمبي الكونغولي، ويسعى الأهلي للتعاقد مع لاعب أجنبي لتدعيم هجوم الفريق في ظل غموض موقف رمضان صبحي نجم الفريق، سواء باستمراره مع الفريق في الموسم الجديد أو العودة لناديه هيدرسيفيلد الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

وطلب فايلر من إدارة الأهلى التعاقد مع الأورجوانى سيرينو نجم هجوم صن داونز الجنوب أفريقي، إلا أن الإدارة الحمراء تجد صعوبة كبيرة فى إبرام الصفقة في ظل تمسك ناديه بخدماته من ناحية، ولوجود تحفظ في ملف بيعه للأهلي بالتحديد، خاصة وأن الفريق الأحمر من الأندية التي تُنافس صن داونز على لقب دوري أبطال افريقيا في كل نسخة، وأكد مسئولو الأهلي أن مستوى الـ4 لاعبين عال للغاية، ولذلك تحاول الإدارة الحمراء المفاضلة بينهم جيداً قبل اتخاذ قرار نهائي بالتعاقد مع أياً منهم.