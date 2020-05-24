شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعيد على الزملكاوية بـ 5 تصريحات جماهيرية.. أبرزها حق الزمالك راجع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرتضى منصور: أعددنا ملف كامل بشأن نادي القرن.. وازاي التسعة اقل من السبعة؟

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه جهز ملف كامل وسيتم الاستعانة بخبير اللوائح محمد فضل الله و محمد بيومي من أجل تقديم ملف للكاف فيما يخص نادي القرن.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة الزمالك:" أنه يحترم الأهلي وجماهيره ولكن الزمالك له حق فى نادي القرن ولن ينتازل عنه لأنه الزمالك وقتها حصد 9 بطولات والأهلي 7.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات”.

أردف أنه يدافع عن حق الزمالك فى قضية نادي القرن وأطالب بمراجعة المعايير الخاصة بمنحه اللقب، وقضية نادي القرن هي ليست قضيته ولكن قضية النادي

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات”.





مرتضى منصور: أحنا مش في خناقة مع الأهلي ولكننا ندافع عن حق الزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه في حين إنتهاء الملف الخاصة بنادي القرن سيتم إرساله على الكاف .

قال خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة الزمالك: " أطالب الإخوة فى الأهلي بالهدوء حرصا على علاقاتنا الودية خاصة وأن الزمالك ليس في خناقة مع الأهلي ولكننا ندافع عن حق نادينا فى لقب القرن خاصة وأنه يحترم النادي الأهلي ويقدره.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات”.

كشف أنه سيتم اضافة جملة "لقب نادي القرن الحقيقي" على كارنيه العضوية الجديد بنادي الزمالك، مشيرا إلى أنه اجتمع مع تامر مرسي رئيس اعلام المصريين لتغيير شكل قناة الزمالك.



الزمالك: اقتربنا من تجديد عقد كارتيرون.. ودوري كورونا لن يعود أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن أحمد مرتضي عضو مجلس إدارة النادي وأمير مرتضي المشرف على فريق الكرة عقدوا جلسة مع كارتيرون المدير الفني.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة الزمالك: " أنه تم الاتفاق مع كارتيرون على تجديد تعاقدة مع الزمالك وخلال أسبوع سيتم الإنتهاء بشكل رسمي من هذا الملف.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات”.

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وعن عودة الدوري أكد على مسئوليته أن دوري كورونا لن يعود ومن الصعب أن يعود لأن اللاعبين بحاجة للتدريب لمدة شهر ثم شهر لخوض مباريات



الزمالك يعلن إضافة جملة "نادي القرن الحقيقي" على كارنيه العضوية أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه يدرس عدة سيناريوهات من أجل الحصول على اشتراكات أعضاء النادي.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة الزمالك: " أن بطاقات العضوية الجديدة في الزمالك تحمل جملة "نادي القرن الحقيقي"

أكد المستشار مرتضى منصور، أنه يحترم النادي الأهلي، مؤكدا أن الأهلي نادي عريق وأطالب صانعي الفتنة بالهدوء"

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات”.



الزمالك يعلن عودة رفعت وفتوح .. ويجهز لـ3 صفقات مفاجأة.. وأخبار شارة بشأن الاستاد أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن أحمد رفعت سيعود للنادي بعد إنتهاء إعارته للاتحاد السكندري ومعه أحمد فتوح لاعب الفريق المعار لسموحة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة الزمالك: " أنه رزاق سيسية لاعب الفريق المعار للاتحاد سيتم بيعه وإذا لم يتم وصول عروض له سيعود للزمالك.

قال مرتضى منصور،إنه صفقتين ستكون مفاجأة لجماهير نادي الزمالك لحين إنتهاء المفاوضات معاهم، قئلا: "الاتنين اللي كلمناهم والمدرب وافق عليهم هعلن عليهم في الوقت المناسب واول ما نخلص مع كارتيرون هنعلن عنهم.

وأضاف: " أن الزمالك لم يفاوض وليد أزاروا وباهر المحمدي كما يردد البعض معلقا: "محدش كلم باهر المحمدي مش ممكن كان عندي بمليون جنيه ومشي واروح اجيبه بـ30 مليون".

أضاف: نحاول الاتفاق مع شركة وادي النيل لاستلام فرع الزمالك في أكتوبر لبناء فرع النادي هناك وكذلك الاستاد الخاص بالزمالك ، والاستاد هياخد 45 الف متفرج، موجها رسالة للاعبين الذين يزجون باسم الزمالك في التفاوض معهم: "بقول لاي لاعب عايز تصيت نفسك على حساب الزمالك بلاش".

كان مجلس إدارة نادي الزمالك وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات”.