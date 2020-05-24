شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن إصابة مدير قطاع السباحة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ابراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن إصابة وائل عزت مدير قطاع السباحة بالنادي الأهلي بفيروس كورونا المستجد، الذي انتشر مؤخراً في العديد من دول العالم وتسبب في إيقاف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي، كإجراء احترازي لمنع انتشار الوباء، ودخل وائل عزت إلى العناية المركزة على إثر إصابته بالفيروس،وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب علي التواصل هاتفيا مع وائل عزت والتأكيد علي دعم النادي له والوقوف بجواره في هذا الظرف الصعب.

وكتب إبراهيم الكفراوي عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "اللهم بحق هذه الأيام المباركة المفترجة تشفى اخاً عزيزا لم تلده أمى، وائل عزت ،الرجولة والجدعنة والمروة وصاحب صاحبه وسند كل من يحتاج اليه فى وقت الزنقة."

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وتابع :"ربنا يشفيك ويعافيك.. أرجو منكم الدعاء من القلب، فان الدعاء يرد القدر ويرفع البلاء."



إبراهيم الكفراوى

على جانب آخر، يُفاضل مسئولو النادي الأهلي ممثلين في لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، بين 4 سير ذاتيه خاصة بلاعبين أجانب من بينهم جاكسون موليكا مهاجم وهداف مازيمبي الكونغولي، ويسعى الأهلي للتعاقد مع لاعب أجنبي لتدعيم هجوم الفريق في ظل غموض موقف رمضان صبحي نجم الفريق، سواء باستمراره مع الفريق في الموسم الجديد أو العودة لناديه هيدرسيفيلد الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

وطلب فايلر من إدارة الأهلي التعاقد مع الأورجوياني سيرينو نجم هجوم صن داونز الجنوب افريقي، إلا أن الإدارة الحمراء تجد صعوبة كبيرة في ابرام الصفقة في ظل تمسك ناديه بخدماته من ناحية، ولوجود تحفظ في ملف بيعه للأهلي بالتحديد، خاصة وأن الفريق الأحمر من الأندية التي تُنافس صن داونز على لقب دوري أبطال افريقيا في كل نسخة، وأكد مسئولو الأهلي أن مستوى الـ4 لاعبين عالي للغاية، ولذلك تحاول الإدارة الحمراء المفاضلة بينهم جيداً قبل اتخاذ قرار نهائي بالتعاقد مع أياً منهم.