شكرا لقرائتكم بالجبلاية والشال.. شاهد كيف هنأ بادجى المسلمين بعيد الفطر من ساحة الصلاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلى عبر حسابه على انستجرام فى طريقه لأداء صلاة العيد برفقة صديقه مرتدياً الجلابية والشال والطاقية مهنئاً المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك ، وتسبب فيروس كورونا فى توقف الدورى العام منذ مارس الماضى. ويحرص النجم السنغالى على المساهمة فى بعض أعمال الخير خلال شهر رمضان المعظم، حيث قام لاعب المارد الأحمر بزيارة إحدى المنظمات المصرية التى تعمل على توفير الطعام للمحتاجين، وشارك فى تعبئة "كراتين الطعام".

وشارك بادجى مع الأهلى فى 7 مباريات بمختلف البطولات خلال الموسم الجارى منذ انضمامه إلى الفريق فى ميركاتو يناير الماضى قادماً من الدورى السويسرى، وسجل خلالها هدفاً وصنع هدفين لزملائه بالفريق قبل توقف النشاط.

وأغلق السويسرى ريينه فايلر المدير الفنى للأهلى ملف رحيل السنغالى آليو بادجى مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل التعاقد مع لاعب أجنبى، وأعلن المدير الفنى أن بادجى مهاجم جيد وصاحب إمكانيات فنية عالية يحتاجها الفريق، لذا لا يمكن التفريط فيها خلال الصيف المقبل سواء من أجل التعاقد مع لاعب أجنبى آخر أو بدعوى عدم ظهوره بشكل جيد خلال الفترة التى شارك فيها مع النادى قبل تجميد النشاط الرياضى جراء "جائحة" كورونا ويرى فايلر أن الفترة التى شارك فيها بادجى مع الأهلى لم تكن كافية لتفجير قدراته الهجومية.

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وأعلن المدير الفنى للأهلى أن الرباعى الأجنبى فى الفريق، وهو التونسى على معلول والمالى آليو ديانج والنيجيرى جونيور أجايى والسنغالى آليو بادجى لن يرحل عن القلعة الحمراء حالياً أما جيرالدو فسيرحل حال ضم لاعب أجنبي بدلاً منه كما رفض المدرب السويسري عودة المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق المُعار لنادي الإتفاق السعودي وطلب فايلر إستمرار إعارة آزارو أو عرضه للبيع في الصيف لأن الفريق ليس بحاجه له بدعوى أن طريقة لعبه لا تُناسب خطة فايلر.

من ناحية أخرى، تمنى السنغالى أليو بادجى، مواجهة الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا للانتقام والثأر ورد الاعتبار بعد الخسارة أمامهم وضياع لقب السوبر المصرى فى الإمارات ، وأضاف مهاجم النادى الأهلي، "شعرت بالإحباط بعد ضياع ضربة الجزاء والتسبب فى الخسارة أمام الزمالك فى السوبر، ولكننى أجيد تسديد ضربات الجزاء وما حدث أمام الزمالك كان سوء توفيق وغيرت رأيى فى آخر لحظة لأن دائما العبها على يسار الحارس".