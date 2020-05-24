شكرا لقرائتكم الأهلي يُفاضل بين 4 عروض لتدعيم الهجوم بلاعب أجنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُفاضل مسئولو النادي الأهلي ممثلين في لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، بين 4 سير ذاتيه خاصة بلاعبين أجانب من بينهم جاكسون موليكا مهاجم وهداف مازيمبي الكونغولي، ويسعى الأهلي للتعاقد مع لاعب أجنبي لتدعيم هجوم الفريق في ظل غموض موقف رمضان صبحي نجم الفريق، سواء باستمراره مع الفريق في الموسم الجديد أو العودة لناديه هيدرسيفيلد الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

وطلب فايلر من إدارة الأهلي التعاقد مع الأورجوياني سيرينو نجم هجوم صن داونز الجنوب افريقي، إلا أن الإدارة الحمراء تجد صعوبة كبيرة في ابرام الصفقة في ظل تمسك ناديه بخدماته من ناحية، ولوجود تحفظ في ملف بيعه للأهلي بالتحديد، خاصة وأن الفريق الأحمر من الأندية التي تُنافس صن داونز على لقب دوري أبطال افريقيا في كل نسخة، وأكد مسئولو الأهلي أن مستوى الـ4 لاعبين عالي للغاية، ولذلك تحاول الإدارة الحمراء المفاضلة بينهم جيداً قبل اتخاذ قرار نهائي بالتعاقد مع أياً منهم.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب، ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).