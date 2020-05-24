شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يبدأ فى مفاوضات مع محمود البدرى لضمه في الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو مصر المقاصة فى مفاوضات جادة مع محمود البدرى، لاعب الإنتاج الحربى، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لينضم بذلك الفريق الفيومى للأندية الراغبة فى التعاقد مع اللاعب وعلى رأسها الإسماعيلى والمصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى، حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادٍ منذ يناير الماضى. ويكثف مسئولو الإنتاج الحربى فى الأيام الماضية مجهوداتهم لتمديد تعاقد البدرى فى محاولة للحفاظ على استقرار الفريق، لاسيما أن مختار مختار المدير الفنى للفريق أوصى باستمرار البدرى لأنه أحد أهم العناصر الأساسية فى تشكيلة الفريق، وكان البدرى قد دخل حسابات الأهلى فى بداية الموسم الحالى بعد تألقه مع الإنتاج .

وتلقى محمود البدرى عرضاً من الإسماعيلى والمصرى والاتحاد للتعاقد معه أيضاً، ومازال اللاعب يدرس كل العروض التى وصلته بخلاف عرض ناديه لتمديد تعاقده تمهيداً لحسم وجهته فى الموسم الجديد .

على الجانب الآخر، حذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من خطورة الاستهانة بتنفيذ التدريبات المطلوبة منهم فى العزل المنزلى خوفاً من عودة النشاط الكروى فى أى وقت، ويكثف مختار مختار اتصالاته بجهازه المعاون لمناقشة خطة الاستعداد لعودة بطولة الدورى فى حال إقرار اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عودة المسابقة بشكل رسمى، لاسيما بعد طول فترة التوقف ومعاناة اللاعبين من انخفاض اللياقة البدنية، مطالباً اللاعبين بالتدريب على فترتين صباحاً ومساءً بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى.

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وطلب مختار مختار من جهازه المعاون، وتحديداً محمد عبد الله المدرب العام للفريق، مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وينتهى تعاقد الإنتاج الحربى مع مختار مختار بنهاية الموسم الجارى، وتلقى المدرب المخضرم عروضا بالجملة للرحيل عن النادى إلا أنه رفضها مفضلا الاستمرار مع الإنتاج .