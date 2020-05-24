إصابة أحد مسئولي النادي الأهلي بفيروس كورونا

أعلن الدكتور خالد العامري، شقيق العامري فاروق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن إصابة وائل عزت مدير جهاز السباحة داخل النادي الأهلي بفيروس كورونا المستجد .

وكتب العاري منشوراً عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال فيه: "رجاء من جميع اصدقائي الدعاء لأخويا و حبيبي عميد شرطة وائل عزت كابتن النادي الأهلي بالشفاء العاجل لانه يرقد في الرعاية بسبب كورونا و حالته محتاجة لدعواتكم ".

وأضاف العامري: "اللهم اشفه بشفاك و داوه بدواك ، اللهم البسه ثوب الصحه، اللهم رد عافيته إليه انك اكرم الاكرمين، اذهب البأس ربّ النّاس، واشف أنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً. أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين ".

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وأكدت صحيفة "الوفد" أن عزت لم يضر أحداً داخل أسوار النادي الأهلي، موضحة أن رئيس مجلس إدارة النادي الكابتن محمود الخطيب قرر غلق فروع القلعة الحمراء الثلاثة بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة الأهلي، قوله: "اللهم بحق هذه الأيام المباركة المفترجة تشفى اخاً عزيزا لم تلده أمى، وائل عزت ،الرجولة والجدعنة والمروة وصاحب صاحبه وسند كل من يحتاج اليه فى وقت الزنقة."

وأضاف: "ربنا يشفيك ويعافيك.. أرجو منكم الدعاء من القلب، فان الدعاء يرد القدر ويرفع البلاء."

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، أمس السبت، عن تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تسجيل 28 حالة وفاة.