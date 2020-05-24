شاي بلبن وكحك..أحمد عادل عبد المنعم يحتفل بعيد الفطر المبارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الأهلي السابق ومصر المقاصة الحالي، بعيد الفطر المبارك في منزله، في ظل الظروف الحالية التي تشهدها الدولة بسبب توقف النشاط الرياضي وتطبيق قانون الحظر بسبب وباء كورونا المستجد، كإجراء وقائي لمنع انتشار الفيروس، ونشر أحمد عادل صورة ر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، تضمنت احتفاله بعيد عن طريق الشاي بلبن والكعك والبسكويت.
احمد عادل
ودخل أحمد عادل عبد المنعم دائرة المرشحين لتدعيم مركز حراسة المرمى بالنادى المصرى البورسعيدى، ويرغب الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى، بقيادة طارق العشرى، فى تدعيم مركز حراسة المرمى بحارس مرمى خبرة فى ظل النقص العددى الذى يشهده هذا المركز بالفريق، ويضم المصرى البورسعيدى بين صفوفه كلا من أحمد مسعود حارسا أساسيا وأحمد عبد الفتاح ومحمد شحاته بديلين.
ولعب أحمد عادل عبد المنعم بقميص النادى الفيومى حتى الآن 44 مباراة في كل المسابقات، واستقبلت شباكه 38 هدفا، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 19 مباراة.
وحصل عبد المنعم على فرصته فى اللعب مع النادي الأهلي، بعد فترة غياب طويلة عندما حل بديلا لشريف إكرامى فى مباراة الأهلى أمام الأفريقى التونسى فى إياب دور الـ16 المكرر للكونفدرالية، التى فاز بها الأهلى 5 – 4 بضربات الترجيح، لتعيد إلى أذهان الجماهير مباراة نهائى الكونفدرالية.
لقبه جمهور المارد الأحمر بـ"الخلوق" و"الوفى" و"ابن النادى"، وكلها ألقاب يستحقها، فهو من اللاعبين الذين يندر افتعالهم المشاكل، أو أن تسمع لهم صوتًا بالرغم من ابتعاده عن المشاركة لفترات طويلة، إلا أنه أثبت حضوراً في كل المواقف الكبرى.
لعب أحمد عادل مع الأهلى 200 مباراة رسمية بجميع البطولات، وتوج بـ 14 لقبًا محليًا وقاريًا على النحو التالي: 5 بطولات دوري ممتاز، وثلاث بطولات دوري أبطال أفريقيا، ومثيلاتهم لكأس السوبر المصري، وبطولتين لكأس السوبر الأفريقي، وأخيرًا بطولة الكونفدرالية.
رحل أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلى في يناير 2018 إلى مصر المقاصة لمدة موسمين، بعدما ضم الأهلى على لطفى من إنبى وتم قيده بقائمة الفريق فى دورى أبطال أفريقيا.
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