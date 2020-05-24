استطلاع: قمة الأهلي والزمالك الأقوى عربيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أبو ظبي- (د ب أ):

أفاد استطلاع رأي تم إجرائه في الإمارات أن أقوى مباريات الديربي في الدوريات العربية هو ديربي الأهلي والزمالك في مصر، فيما حل ديربي الإفريقي والترجي في تونس في المركز الثاني.

وفي استطلاع للرأي أجرته صحيفة "البيان" الإماراتية عبر حسابي الصحيفة على شبكتي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، اتفق 5ر36 في المئة من المشاركين أن ديربي الأهلي والزمالك المصري هو الأقوى عربيا.

فيما جاء الديربي التونسي بين الإفريقي والترجي في المركز الثاني حيث حصل على نسبة 20 في المئة من الأصوات، وجاء الديربي المغربي بين الرجاء والوداد في المركز الثالث برصيد 5ر13 في المئة.

وذكرت الصحيفة أن الديربي السعودي بين الهلال والنصر، والديربي السوداني بين المريخ والهلال تقاسمان المركز الرابع بنسبة 75ر11 في المئة، بينما جاء الديربي السعودي الثاني بين الاتحاد والأهلي في المركز الخامس بنسبة 5ر2 في المئة.