شاهد.. محمد الشامي يتغزل في زوجته بعد عقد قرانه

تغزل محمد الشامي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي في زوجته بعد عقد قرانه في أول أيام عيد الفطر المبارك . ونشر الشامي صور له مع زوجته عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي الشهير لتبادل الصور " إنستجرام " قائلًا :" تاني عيد وإحنا مع بعض بس العيد دا كتبنا كتابنا كل عيد وإنتي عيدي يا لوزه ، ربنا يخليكي ليا يارب ونكمل حياتنا اللي جايا مع بعض ان شاء الله " . بعض بس العيد دا كتبنا كتابنا كل عيد وإنتي عيدي يا لوزه ، ربنا يخليكي ليا يارب ونكمل حياتنا اللي جايا مع بعض ان شاء الله " . جدير بالذكر جدد مسؤولي النادي الإسماعيلي الشامي Advertisements لمدة ثلاث مواسم قادمة لينتهي 2023-2024. لمدة ثلاث مواسم قادمة لينتهي 2023-2024. وكان النادي الإسماعيلي قرر تجديد عقد الشامي بعدما قدم اللاعب أداء جيد لفت أنظار الجهاز الفني بقيداة المدرب الفرنسي ديديه جوميز . وأنضم الشامي لصفوف النادي الإسماعيلي قادمًا من الزمالك موسم 2018 الماضي . وشارك محمد الشامي خلال الموسم الجاري مع النادي الإسماعيلي في 18 مباراة في الدوري المصري الممتاز سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

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