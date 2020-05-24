يحتفل فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الأحد الموافق 24 مايو بمرور 14 عامًا على التتويج بلقب كأس دوري أبطال أوروبا الثامن ، وأيضًا مرور ستة أعوام على مرور كأس دوري الأبطال العاشر .
في عام 2000، توج فريق ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب فالنسيا في أول نهائي إسباني بثلاثة أهداف دون رد .
ودخل الفريق بتشكيل يضم كلًا من ..
- ريال مدريد: كاسياس، ميشيل سالغادو (هييرو ، 85)، إيفان كامبو، هيلغيرا، كارانكا، روبرتو كارلوس، ماكمانامان، ريدوندو، راؤول، أنيلكا (سانشيز، 80) ومورينتس (سافيو، 72).
- فالنسيا: كانيزاريس، أنجلوما، ديوكيتش، بيليجرينو، جيراردو (إلي، 69)، مينديتا، فارينوس، جيرارد، كيلي غونزاليس، أنجولو وكلاوديو لوبيز.
بينما في عام 2014 توج فريق ريالمدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب نظيره فريق أتلتيكو مدريد في المباراة التي أنتهت بفوز الملكي بأربعة أهداف مقابل هدف .
ودخل الفريقان المباراة بتشكيل يضم كلًا من ..
ريال مدريد: كاسياس، كارفاخال، راموس، فاران، كوينتراو (مارسيلو، 59)، خضيرة (إيسكو، 59)، دي ماريا، مودريتش، بيل، كريستيانو رونالدو وبنزيمة (موراتا، 79).
أتلتيكو مدريد: كورتوا، خوانفران، ميراندا، غودين، فيليبي لويس (ألدرويرد، 83)، راؤول غارثيا (سوسا، 66)، جابي، تياغو، كوك، فيلا ودييجو كوستا (أدريان، 9).
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. احتفال مزدوج لبطولات ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.