اليوم.. احتفال مزدوج لبطولات ريال مدريد

يحتفل فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الأحد الموافق 24 مايو بمرور 14 عامًا على التتويج بلقب كأس دوري أبطال أوروبا الثامن ، وأيضًا مرور ستة أعوام على مرور كأس دوري الأبطال العاشر .

في عام 2000، توج فريق ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب فالنسيا في أول نهائي إسباني بثلاثة أهداف دون رد .

ودخل الفريق بتشكيل يضم كلًا من ..

- ريال مدريد: كاسياس، ميشيل سالغادو (هييرو ، 85)، إيفان كامبو، هيلغيرا، كارانكا، روبرتو كارلوس، ماكمانامان، ريدوندو، راؤول، أنيلكا (سانشيز، 80) ومورينتس (سافيو، 72).

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- فالنسيا: كانيزاريس، أنجلوما، ديوكيتش، بيليجرينو، جيراردو (إلي، 69)، مينديتا، فارينوس، جيرارد، كيلي غونزاليس، أنجولو وكلاوديو لوبيز.

بينما في عام 2014 توج فريق ريال

ودخل الفريقان المباراة بتشكيل يضم كلًا من ..

ريال مدريد: كاسياس، كارفاخال، راموس، فاران، كوينتراو (مارسيلو، 59)، خضيرة (إيسكو، 59)، دي ماريا، مودريتش، بيل، كريستيانو رونالدو وبنزيمة (موراتا، 79).

أتلتيكو مدريد: كورتوا، خوانفران، ميراندا، غودين، فيليبي لويس (ألدرويرد، 83)، راؤول غارثيا (سوسا، 66)، جابي، تياغو، كوك، فيلا ودييجو كوستا (أدريان، 9).