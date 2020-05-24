رياضة | اتحاد الكرة عن عودة بطولة الدوري: هدفنا الصالح العام فقط

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 10:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة عن عودة بطولة الدوري: هدفنا الصالح العام فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جمال محمد على نائب اللجنة الخماسية التي تدير شئون الاتحاد المصري لكرة القدم ،عن التكاليف التي تتحملها الجبلاية حال عودة مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة .

وقال جمال محمد على في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم المذاع عبر فضائية أون تايم سبورت :" أن عودة الدوري المصري الممتاز ،ستكلف خزينة النادي مايقرب من 82 مليون جنيه ،في ظل ضرورة توفير الملاعب وإقامة والمعسكرات للفرق ،مشيرا إلي أن التدريبات ستعود منفرده في المرحلة الأولي ومن ثم التدريبات الجماعية ".

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واضاف:" مازال في الدوري المصري 150 مباراة بالقسم الأول والثاني والثالث بجانب 9 لقاءات في كأس مصر كل هذه التكاليف ستتحملها خزينة الجبلاية ".

وواصل:" جميع أندية الدوري المصري الممتاز ،تراعي في مسألة مصير الدوري المصري الممتاز ،مصلحتها الشخصية فقط ،وهو الأمر الذي يراه الجميع بوضوح ".

واستكمل:"اللجنة الخماسية تبحث عن الصالح العام فقط ،لان كل فريق بنظر لمصلحة ،هناك اجتماع بعد عيد الفطر المبارك ،سيتم من خلاله حسم مصير مسابقة الدوري من الإلغاء أو الاستكمال".