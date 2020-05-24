رياضة | بعد اقتراب رحيله.. كشف حساب جوتزه مع بروسيا دورتموند

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 10:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد اقتراب رحيله.. كشف حساب جوتزه مع بروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل مشوار صانع الألعاب الدولي السابق "ماريو جوتزه" مع نادي بوروسيا دورتموند لنقطة النهاية، بعد مسيرة دامت لسبع سنوات مع النادي الأصفر.

وصرح المدير الرياضي للفريق "مارك زورك" في بيان رسمي اليوم، أن جوتزه سيغادر النادي بنهاية الموسم الجاري، حيث ينتهي عقد صاحب الـ27 عاماً مع الفريق بنهاية الموسم.

وسيصبح جوتزه متاحاً دون مقابل خلال الصيف المقبل، في ظل وجود اهتمام من عدة أندية بضمه، على رأسها ناديي روما وميلان.

وقضى جوتزه 3 سنوات مع الفريق الأول لبوروسيا دورتموند، منذ تصعيد اللاعب للفريق الأول عام 2010، قبل أن يرحل بشكل صادم نحو بايرن ميونخ في صيف 2013 مقابل 45 مليون يورو.

عاد جوتزه مجدداً لصفوف بوروسيا دورتموند في صيف عام 2016 مقابل 22 مليون يورو، ومكث بالفريق حتى نهاية عقده في صيف 2020.

أرقام جوتزه مع بوروسيا دورتموند

وخلال مسيرة جوتزه مع بوروسيا دورتموند في الفترتين الأولى والثانية، خاض اللاعب 218 مباراة، سجل خلالها 45 هدفاً وصنع 61 هدفاً آخر.

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وفاز اللاعب مع بوروسيا دورتموند بلقب الدوري الألماني في مناسبتين، موسمي 2010/2011، و2011/2012، بالإضافة للقب كأس ألمانيا موسم 2016/2017، ولقب كأس السوبر الألماني عام 2019.

بايرن ميونخ

وخلال مواسمه الثلاث مع النادي البافاري، لعب جوتزه 114 مباراة، سجل 36 هدفاً ومرر 24 تمريرة حاسمة.

وتمكن اللاعب من التتويج بلقب البوندزليجا مع بايرن ميونخ 3 مرات متتالية مواسم 2013/2014، 2014/2015، و2015/2016، بالإضافة للقب كأس ألمانيا موسمي 2013/2014 و2014/2015.

كما توج اللاعب بلقب كأس السوبر الأوروبي عام 2013 وكأس العالم لللأندية في نفس العام.

منتخب ألمانيا

على الصعيد الدولي، مثل جوتزه منتخب ألمانيا الأول في 63 مباراة، سجل خلالها 17 هدفاً، لعل أشهرها على الإطلاق، هدفه في مرمى المنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2014 في البرازيل، والذي كان كافياً لتتويج الماكينات الألمانية باللقب.