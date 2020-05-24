رياضة | أشرف بنشرقي يرفض الرحيل عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 10:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر أشرف بنشرقي يرفض الرحيل عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر مقربة من المغربي "أشرف بنشرقي" مهاجم نادي الزمالك، أن اللاعب يفضل البقاء ضمن صفوف القلعة البيضاء، خلال الموسم المقبل.

ودارت عدة شائعات حول تقدم نادي "أوليمبياكوس" اليوناني بعرض لضم بنشرقي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت شبكة "le360" المغربية، أن النجم المغربي السابق "مصطفى حجي"، مساعد مدرب منتخب المغرب، "وحيد خاليلوزيتش" نصح اللاعب بخوض تجربة الإحتراف هذا الموسم خارج نادي الزمالك.

ووفقاً لمصادر مقربة من اللاعب، فإن بنشرقي يرفض خوض تجربة الإحتراف الخارجي في الموقت الحالي، ويتمسك بالبقاء ضمن صفوف الفريق.

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ونقل اللاعب رغبته لمسؤولي الزمالك، من خلال بعض الإتصالات التي قام بها اللاعب مع ممثلي النادي الأبيض، من أجل طمأنة النادي حول برنامجه التأهليلي، في ظل توقف النشاط الكروي بسبب تفشي وباء كورونا.

ولا تسعى إدارة الزمالك في التفريط في خدمات بنشرقي بأي ثمن، حيث يعد من الركائز الهامة للفريق.

وساهم اللاعب في تتويج الزمالك بلقبي كأس السوبر المصري على حساب النادي الأهلي، وكأس السوبر الأفريقي على حساب نادي الترجي التونسي، وتأهل الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن بنشرقي انضم لنادي الزمالك مطلع الموسم الجاري قادماً من نادي الهلال السعودي، وينتهي عقده مع القلعة البيضاء في صيف عام 2022.