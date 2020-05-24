شكرا لقرائتكم خبر عن صحف إسبانيا تهتم بزيارة «بيريز» لتدريبات الملكى والعروض الأوروبية لمدافع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإسبانية الضوء على زيارة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، للاعبى الفريق لأول مرة منذ عودتهم للتدريبات، كما أبرزت استخدام برشلونة لاعبه نيلسون سيميدو كمفتاح فى الصفقات التى يسعى لحسمها فى الانتقالات المقبلة، وعنونت صحيفة «ماركا»: «فلورنتينو يُلقى نظرة»، وأضافت: «أول زيارة من الرئيس للاعبين بعد استئناف النشاط فى فالديبيباس».

وخرجت صحيفة «موندو ديبورتيفو» بعنوان: «سيميدو الأكثر طلبًا»، وأضافت: «العديد من كبار الأندية الأوروبية مهتمة بالظهير البرتغالى فى صفوف برشلونة، الذى سيكون المفتاح الرئيسى لصفقتى لاوتارو مارتينيز وبيانيتش»، وتابعت: «سعره لم يتوقف عن الزيادة، بسبب عدم وجود خيارات فى السوق فى مركزه، وأندية يوفنتوس، بايرن ميونخ، مانشستر سيتى، باريس سان جيرمان، وإنتر ميلان تحلم بضمه». وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة «سبورت»: «تير شتيجن مُنفتح»، وأضافت: «ترك حارس المرمى الألمانى وبرشلونة خلافاتهما وراءهما، وبعد الاتصالات الأخيرة، فإن تجديد عقد تير شتيجن حتى عام 2025 يسير على الطريق الصحيح».

صور ضوئية من الصحف الإسبانية

وتابعت: «النادى الكتالونى يتوقع إتمام تجديد العقود فى يونيو المقبل، وراتب تير شتيجن سيزداد تدريجيًا خلال سنوات العقد الـ5».

من ناحية أخرى كشف تقرير صحفى إسبانى، عن تطور جديد بشأن صراع بايرن ميونخ وريال مدريد على ضم أحد اللاعبين المميزين فى الميركاتو الصيفى. ووفقًا لموقع «ديفنسا سنترال» الإسبانى، فإن باير ليفركوزن لا يرغب فى بيع نجمه كاى هافيرتيز خلال الميركاتو الصيفى المقبل. وأشار إلى أن ليفركوزن إذا اضطر للاستغناء عن هافيرتيز، فإن سعر اللاعب لن يقل عن 70- 75 مليون يورو. وأوضح الموقع الإسبانى أن هذا السعر يبدو مقبولًا لريال مدريد فى ظل أزمة فيروس كورونا، لكن ما يخيف الميرنجى فى الصفقة، أن بايرن ينافس بقوة لحسمها. وذكر «ديفنسا سنترال» أن البافارى هو المرشح الأول لضم هافيرتيز فى الميركاتو الصيفى، بسبب العلاقة الجيدة التى تربطه بليفركوزن منذ لعب تونى كروس مع الأخير لمدة 18 شهرًا على سبيل الإعارة، قبل العودة لبايرن.

صور ضوئية من الصحف الإسبانية

فى شأن أخر، كشف تقرير صحفى بريطانى،، عن تطور جديد بشأن ارتباط السنغالى ساديو مانى، نجم ليفربول، بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفى المقبل. ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن زين الدين زيدان، مدرب الميرنجى، يفضل ضم مانى على كيليان مبابى، نجم باريس سان جيرمان، لا سيما أن النادى الفرنسى يرفض فكرة التفاوض حول اللاعب. وأشارت إلى أن ريال مدريد هو النادى الوحيد الذى يمكنه إغراء النجم السنغالى للرحيل عن أنفيلد.

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