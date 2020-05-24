شكرا لقرائتكم خبر عن 90 مليون يورو تحسم مصير «كوتينيو» مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى إسبانى عن سعى برشلونة للتخلص من لاعبه البرازيلى فيليب كوتينيو، المُعار لصفوف بايرن ميونخ، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويخضع كوتينيو نجم البارسا لبرنامج علاج طبيعى للتعافى من الإصابة التى تعرض لها فى الكاحل الأيمن، ويأمل الجهاز الطبى لبايرن ميونخ فى أن يكون مستعدًا للعب قبل 27 يونيو المقبل، موعد نهاية الدورى الإسبانى فى حالة استئنافه.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن إدارة برشلونة لا تنوى مُقايضة كوتينيو بلاعبين، بل الاتجاه لبيعه والاستفادة ماليا منه لتمويل الصفقات الأخرى، وأضافت: «أندية تشيلسى ومانشستر يونايتد وليستر سيتى تواصلوا مع وكيله كيا جورابشيان وإدارة برشلونة، بينما بشكل غير رسمى يوجد اهتمام من نيوكاسل لضمه». وأشار التقرير إلى أن كوتينيو يُريد العودة إلى البريمييرليج، وتشيلسى هو الفريق المُفضل لديه، ويرى كوتينيو أن الدورى الإنجليزى يتناسب مع إمكانياته وقدراته الفنية خصوصا أن اللاعب البرازيلى كان قد أكد أنه يعانى من تواجده بالدورى الإسبانى بعدما انضم إلى برشلونة ولم يتمكن من الظهور بالشكل الذى يأمله بسبب طريقة اللعب التى تعتمد عليها الأندية الإسبانية.

وقالت الصحيفة أن برشلونة حدد قيمة بيع كوتينيو بين 80 و90 مليون يورو، وأى ناد سيوافق على دفع هذه القيمة سيحصل عليه، حيث سيكون المزاد على بيعه مفتوحًا، ويرى النادى الإسبانى أن القيمة المحددة للاعب تتناسب مع الطفرة التى ظهر بها خلال الفترة التى تواجد فيها فى الدورى الإسبانى خلال الفترة الماضية،

وبدأ «كوتينيو» مسيرته الكروية كجزء من نظام فريق شباب فاسكو داجاما، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان الإيطالى فى 2008 مقابل 4 ملايين يورو، وبقى فى فاسكو داجاما على سبيل الإعارة حتى عيد ميلاده 18، ليصبح أكثر نضجا للعب فى الفريق الإيطالى. وقد ذكر رئيس النادى الإيطالى ماسيمو موراتى قائلا إن «كوتينيو هو مستقبل الإنتر».

لعب كوتينيو لأول مرة لنادى إنتر ميلان فى مباراة نهائى بطولة السوبر الأوروبى ضد أتليتكو مدريد فى الوقت الضائع ولكنهم خسروها 0- 2، ومنذ ذلك الوقت أصبح اللاعب فى منظومة التشكيلة الرسمية للإنتر، ويجرى وصفه بأنه واحد من لاعبى كرة القدم الموهوبين الواعدين فى دورى الدرجة الأولى الإيطالى، وفى موسم 2013، انتقل كوتينيو إلى نادى ليفربول الإنجليزى بصفقة قدرت بـ 13 مليون يورو، وفى الانتقالات الشتوية من موسم 2017-18، وتحديداً فى 6 يناير 2018 انتقل كوتينيو إلى نادى برشلونة الإسبانى، بعد مشوار طويل من المفاوضات بدأت منذ صيف 2017، وبلغت صفقة انتقاله ما يقارب 120 مليون يورو.

وكشفت صحيفة «آس» تفاصيل المتغيرات فى عقد فيليب كوتينيو، ومجموعها 40 مليون يورو، وأوضحت الصحيفة أن برشلونة سيدفع لنادى ليفربول 5 ملايين يورو، بعد خوض كوتينيو 25 مباراة، كما سيتم سداد 20 مليون يورو أخرى، فى حال وصوله إلى 100 مواجهة.

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وذكرت أن برشلونة سيلتزم بدفع 10 ملايين يورو، عند تأهل البلوجرانا لعامين فى دورى أبطال أوروبا، و5 ملايين يورو، فى حال وصل النادى الكتالونى لنصف نهائى التشامبيونزليج، وبينت الصحيفة أن ما يقدر بـ87.5 بالمئة من نسبة المتغيرات من السهل الوصول إليه، وفى 19 أغسطس 2019، انضم كوتينيو إلى بايرن ميونخ الألمانى على سبيل الإعارة لمدة موسم. سوف يدفع بايرن رسوم الإعارة بقيمة 8.5 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب كوتينيو. لدى بايرن خيار التوقيع مع كوتينيو بعقد دائم بقيمة 120 مليون يورو فى صيف 2020.