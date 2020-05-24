شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوضح تطورات حالة نجم السلة شعبان عبدالوهاب عقب إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح نادي الزمالك تطورات حالة نجم كرة السلة شعبان عبدالوهاب، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال أحمد عادل عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة النادي، في تصريحات نقلها النوقع الرسمي للقلعة البيضاء، إنه تم نقل اللاعب شعبان عبد الوهاب لأحد مستشفيات مصر الجديدة وذلك لتلقي العلاج.

ووجه عضو المجلس الشكر للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي قام بدوره على الفور بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبد الوهاب علاجه.