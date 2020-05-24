شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا ترفض تخفيض رواتب لاعبى «الكاليتشو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتجت رابطة لاعبى كرة القدم الإيطاليين على القواعد الجديدة التى وضعها الاتحاد الإيطالى والتى ستسمح للأندية بخفض الرواتب، وأن يستمر قبولها حتى الموسم المقبل. وينص البند الجديد للاتحاد الإيطالى، الذى وصفته الرابطة بـ«غير المقبول»، فى بيان، على أنه يمكن للأندية أن تدخل موسم 2020-2021 رغم أنها دفعت (للعاملين) راتب شهر واحد بين مارس وبداية يونيو.

يأتى ذلك فى الوقت الذى اعترضت رابطة اللاعبين ورابطة المدربين على الإجراء الذى تم تمريره خلال اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد الإيطالى الأربعاء الماضى.

وقال رئيس رابطة اللاعبين الإيطاليين داميانو توماسى: «الرأى الشائع هو ألا يشتكى لاعبو كرة القدم ولكن المشاكل يشعر بها أغلب الأشخاص الذين يعملون فى كرة القدم، ليس فقط الذين يحصلون على مكاسب كبيرة فى الدرجات الأدنى هناك لاعبون يلعبون بعيدا عن ديارهم ويجب أن يدفعوا الإيجارات مع حصولهم على الحد الأدنى من الدخل، ومن أجل الدخول فى الموسم المقبل، سيطلب من الفرق أن تدفع رواتب شهر مايو.

ويتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن راتب شهرى مارس وأبريل، والتى لم تدفعها بعض الأندية بعدما دخلت إيطاليا فى غلق كلى وسط تفشى وباء فيروس كورونا وتوقف الدورى.

وأضافت رابطة اللاعبين: «تقترح الرابطة تبنى قواعد تحقق تسوية عامة، بدلا من إثارة دعاوى واسعة النطاق».

وسوف تجتمع الحكومة الإيطالية مع مسؤولى اتحاد كرة القدم الخميس المقبل؛ لاتخاذ القرار بشان استكمال موسم 2019-2020، خاصة أن الاتحاد الإيطالى اقترح استئناف الدورى بداية من منتصف يونيو وإنهاءه منتصف أغسطس.

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ووضع الاتحاد الإيطالى منتصف سبتمبر موعدا لبداية الموسم الجديد لدوريات الدرجات الأولى والثانية والثالثة.