شكرا لقرائتكم خبر عن قناص أوروجواى حائر بين إيطاليا وإسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الهداف الأوروجوايانى، إدينسون كافانى، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، يسعى للانضمام إلى صفوف فريق إنتر ميلان، بداية من الموسم المقبل، فى صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع النادى الباريسى، بنهاية الموسم الجارى، على الرغم من اتفاقه السابق مع أتلتيكو مدريد الإسبانى.

وذكرت شبكة «ميديا ست» الإيطالية أن «كافانى»، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد أن كان على بعد خطوة من الانضمام إلى صفوف فريق أتلتيكو مدريد، بعد اتفاقه على جميع البنود الشخصية فى العقد، إلا أنه ألغى هذا الاتفاق بعد اتصاله مع المدرب دييجو سيميونى.

وأضافت «ميديا ست» أن مهاجم الباسجى يرغب فى العودة إلى الدورى الإيطالى، الذى خاض فيه تجربتين ناجحتين مع فريقى باليرمو ونابولى، حيث يطلب «كافانى» الحصول على مبلغ 8 ملايين يورو سنويا من أجل التوقيع مع إنتر ميلان.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن «كافانى» أصبح الهدف الأول للنيراتزورى من أجل تعزيز هجوم الفريق فى الموسم المقبل، بعد فشل الحصول على البلجيكى، درايس ميرتينز، الذى قرر البقاء ضمن صفوف نابولى.

كان «كافانى»، صاحب الـ33 عاما، قد انضم إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان، فى صيف عام 2013، قادما من فريق نابولى، مقابل 64 مليون يورو، وخاض مع الفريق الباريسى 300 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 200 هدف.

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