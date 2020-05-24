شكرا لقرائتكم خبر عن «سان جيرمان» يرصد 35 مليون جنيه إسترلينى لضم «أوباميانج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادى باريس سان جيرمان سيقدم عرضًا بقيمة 35 مليون جنيه إسترلينى لشراء الجابونى بيير إيميريك أوباميانج من أرسنال الإنجليزى قبل موسم واحد من انتهاء عقده، لاسيما وأن مهاجم المدفعجية يتبقى له 12 شهرا من عقده فى قلعة الإمارات مما قد يجبر النادى اللندنى على بيعه.

وأشارت وسائل الإعلام الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان سيسبق كلا من برشلونة الإسبانى وإنتر ميلان الإيطالى، ويتقدم بعرض لضم اللاعب من صفوف الجانرز مقابل 35 مليون يورو، حيث يتنافس مع الثنائى المذكور على ضمه.

واشترى أرسنال اللاعب صاحب الـ30 عاما فى يناير 2018 بضعف هذا المبلغ تقريبا، قادما من صفوف بوروسيا دورتموند الألمانى.

ومن المقرر أن يرحل إدينسون كافانى عن نادى العاصمة الفرنسية هذا الصيف، مما يعنى أن النادى الباريسى لا يملك لاعبين فى الهجوم، لاسيما وأن الأرجنتينى ماورو إيكاردى أيضا اقتربت فترة إعارته من الانتهاء.

اللاعب الجابونى كان الهداف الرئيسى لأرسنال منذ انضمامه فى يناير 2018 من بوروسيا دورتموند، وقد سجل أوباميانج هذا الموسم 20 هدفًا فى 32 مباراة مع أرسنال فى جميع المسابقات.

ونجح الجابونى فى تسجيل 61 هدفا خلال 97 مباراة، ولكن إدارة الجانرز تخشى أن يرحل مجانا فى صيف 2021 على غرار ما حدث مع أرون رامزى.

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