شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطالب الأندية بتحمل تكاليف تحاليل كورونا حال عودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على تحمل أندية الدوري الممتاز تكاليف اجراء اختبارات لاعبيهم لتحليل فيروس كورونا قبل إستئناف التدريبات منتصف شهر يونيو المقبل تمهيدا لعودة النشاط الكروي منتصف أو نهاية شهر يوليو المقبل بناء على تأكيدات وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي باستنئاف وفتح الأندية منتصف الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يطلب مسئولو اتحاد الكرة ضمن الإحترازات الطبية كشف طبي شامل و ملف عن حالة كل لاعب قبل استئناف التدريبات تمهيدا لعودة الدوري فى حالة صدور قرار بذلك ، ونفس الأمر لجميع الأجهزة الفنية و الطبية من أجل الإطمئنان على سلامه الجميع فى حالة استئناف مباريات الدوري.

وأكد جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة تكلفة استكمال الدوري الإجمالية 82 مليون جنيه على الفرق و اتحاد الكرة و الشركة الراعية والقرار النهائي في هذا الملف سواء باستكمال الدوري أو من عدمه سيكون بعد العيد و سوف نتعرف على المعايير الخاصة بعودة النشاط الموضوعة من جانب وزارة الصحة، وفي ضوء ذلك سوف نتخذ القرار."

وتابع جمال محمد علي:"علينا دراسة الأمور المتعلقة بفرضية تعرض أحد اللاعبين للإصابة بكورونا، وكيف يمكن التعامل مع باقي عناصر الفريق، إضافة إلى التعرف على إمكانية تطبيق نفس المعايير بالدرجات الأدنى من الممتاز و سنقوم بحسابات متعلقة بالمكاسب الخاصة بالأندية حال استمرار الدوري، والخسائر في حالة الإلغاء وكل هذا سيكون سببًا في القرار النهائي الذي نصدره ، مضيفا أنه متبقي 150 مباراة في الدوري الممتاز، وفى القسم الثاني متبقي 90 مباراة، وفي كأس مصر هناك مباريات بداية من دور الـ16 والثمانية ونصف النهائي والنهائي، وبكافة المنافسات والأقسام متبقي 375 مباراة: معلقاً "أندية الدوري الممتاز تعلن الأراء الخاصة بها وفقًا لظروفها أو المطالب الخاصة بها، لكن نحن كاتحاد كرة ووزارة الشباب الرياضة أمام أمرين كلاهما مر سواء بالعودة أو الإلغاء، ولا نرتكز لمصالح الأندية الشخصية."