شكرا لقرائتكم 500 ألف جنيه دعم اللجنة الأوليمبية للمنتخب قبل بطولة أمم أفريقيا 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أن قيمة ما حصل عليه مسئولو الجبلاية من اللجنة الأوليمبية لإعداد المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب فى الفترة الماضية وتحديدا قبل بطولة أمم أفريقيا التى استضافتها مصر وفاز الفراعنة بلقبها و التأهل لاوليمبياد طوكيو 2021 ، هو 500 ألف جنيه فقط ، وسيتم مطالبتهم بمستحقات المنتخب للإعداد للاوليمبياد خلال الفترة المقبلة.

فيما كلف شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، جهازه المعاون بمشاهدة مباريات الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو والتى تم تأجيلها لتقام فى يوليو 2021 بدلا من يوليو 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وطلب شوقي غريب من جهازه المعاون إعداد تقرير مُفصّل عن إيجابيات وسلبيات منتخب مصر في البطولة للعمل على تلافيها خلال الفترة المقبلة.

وقال غريب لجهازه المعاون إن الفوز بالبطولة إنجاز رائع لكن علينا تصحيح الأخطاء وتطوير الآداء، لذلك يجب مشاهدة مباريات المنتخب في هذه الفترة، واستغلال توقف النشاط الرياضي في الإعداد والتجهيز لأولمبياد طوكيو من خلال مشاهدة مباريات الفرق المتأهلة للبطولة.

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من ناحية أخرى، أوصى شوقى غريب، باستبعاد لاعبى الفريق الأول من المشاركة فى بطولة دورى 99 فى الموسم المقبل، ومشاركة اللاعبين مواليد 99 بالإضافة إلى اللاعبين مواليد 97 فقط بعد إلغاء البطولة الخاصة بهم، وذلك من أجل إعداد هؤلاء اللاعبين مواليد 99 و 97 لأولمبياد طوكيو 2021 واختيار الأفضل من بينهم للتواجد مع منتخب مصر الاوليمبى .

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية فى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على إقامة مسابقة مواليد 99 فى الموسم المقبل وعدم إلغائها، بعد موافقة شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى على استمرار المسابقة فى الموسم الجديد لأنها ستفيد المنتخب الذى يستعد لأولمبياد طوكيو 2021 وإعداد اللاعبين للاختيار من بينهم للمشاركة فى المباريات مع فرقهم خاصة ممن يخرجون من حسابات الفريق الأول لناديهم مثل محمد صبحى حارس مرمى الزمالك والذى لعب اساسيا فى بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى استضافتها مصر وفاز بلقبها الفراعنة خاصة انه لا يشارك مع الفريق الاول للزمالك بصفة اساسية وبالتالى دورى 99سيكون فرصة لاعداده واعداد غيره للمشاركة فى الاوليمبياد.

كما طلب شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، السماح لأى لاعب مواليد 1997بالمشاركة فى دورى 99أيضا من اجل إعدادهم للبطولة خاصة أن المنتخب الأولمبى يضم كتيبة كبيرة من اللاعبين مواليد 97 الى جانب زيادة قوة دورى 99 والتأكيد أنه سيتابع معظم المباريات الخاصة بالدورى ومعه جهازه الفنى لمتابعة لاعبيه.