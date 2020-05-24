شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يجدد لأحمد جلال والكعبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد نادي البطائح عقد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم هيثم المطروشي لمدة عام، كما تم التجديد للاعب البحريني المقيم أحمد جلال وسعيد الكعبي، وينتظر أن يتم التجديد للبرازيلي وندرسون خلال الأيام المقبلة.

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