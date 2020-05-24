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الحمرية يواصل تدعيم صفوفه

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

واصل فريق الحمرية تدعيم صفوفه وتعاقد مع ماهر جاسم مهاجم فريق حتا ووقع الجناح السابق لبني ياس عقداً لعام مع «العنابي» وسبقه في الانضمام للحمرية زميلاه السابقان بحتا محمود حسن وعلي درويش.

ويسعى الحمرية إلى تجديد عقد حارس مرماه أحمد الشاجي وقطع الطريق أمام الفرق التي ترغب في الحصول على خدماته خاصة بعد المستوى الجيد الذي قدمه مع فريقه.

وقدم العنابي عرضاً رسمياً لحارس «الصقور» السابق، كما يتوقع أن يعلن ثالث ترتيب فرق الأولى خلال الساعات المقبلة تجديد عقد مهاجمه المخضرم فيصل خليل رسمياً.

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