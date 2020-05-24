سيتيين يرغب في عودة نيمار إلى برشلونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم كيكي سيتيين رغبته في الإشراف على تدريب النجم البرازيلي نيمار، مؤكداً أنه سيكون سعيداً في حال قرر الأخير العودة إلى ناديه السابق من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتردد على نطاق واسع في صيف 2019 أن برشلونة حاول إستعادة نيمار، بعد عامين من انتقاله الى النادي الفرنسي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو. لكن النادي الكتالوني لم يتوصل إلى اتفاق مع بطل فرنسا.